forzavallegesso: si può donare fino al 15 marzo per la ricostruzione dei sentieri in Valle Gesso

Sono stati tanti gli escursionisti italiani e stranieri innamorati delle Alpi Marittime che hanno accolto con entusiasmo l'appello dell’associazione Ecoturismo in Marittime ed anche alcune associazioni (sezioni Cai, Ana, Fiab). Grazie alla campagna di solidarietà #forzavallegesso sono stati raccolti oltre 21mila euro. Ma c'è tempo fino al 15 marzo per donare anche solo un euro per la ricostruzione dei sentieri in Valle Gesso distrutti dalla tempesta Alex.