Sabato 6 alle ore 16.30 Bosca S.Bernardo Cuneo e Reale Mutua Fenera Chieri si affronteranno in un allenamento congiunto a porte chiuse al Pala UBI Banca.

Per le cuneesi un'occasione preziosa per mantenere il ritmo gara in attesa dei Play Off Scudetto, per le collinari un test utile in vista del quarto di finale di Coppa Italia di mercoledì 10 contro la Delta Despar Trentino.