Volley maschile A2 - Cuneo fa visita a Taranto, Serniotti avverte: "Affrontiamo una delle squadre in lizza per la vittoria del campionato"

La terzultima giornata della regular season del Campionato di serie A2 maschile Credem Banca, vedrà la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo affrontare in trasferta la Prisma Taranto di capitan Coscione e compagni.

Cuneo affronterà la compagine di coach Di Pinto sabato 6 marzo alle ore 18.00 al PalaMazzola di Taranto.

Nel match d’andata i cuneesi, dopo una super rimonta dall’iniziale 0-2, si aggiudicarono la vittoria al tie-break. I pugliesi arrivano all’incontro reduci dal secondo stop stagionale a causa di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, che li ha tuttavia visti obbligati a giocare i Quarti di Coppa Italia con un sestetto rivisitato. La scorsa domenica la prima partita dopo 3 giornate rinviate (Bergamo, Ortona e Siena), in trasferta a Santa Croce. I rossoblù, ancora senza Coscione (riposo precauzionale), hanno dovuto rinunciare anche a Fiore che, durante la rifinitura mattutina, aveva accusato un risentimento muscolare.

Così come accaduto per Pistolesi e compagni, anche Taranto ha portato a casa un solo punto dal match contro i “Lupi”. Questa settimana i cuneesi hanno potuto finalmente riprendere fiato e recuperare fisicamente dopo gli ultimi tre confronti (2 campionato e 1 Semifinale) che li hanno tenuti impegnati per più di 2 ore a partita.

In vista del confronto tarantino, coach Serniotti: «Sappiamo di andare a giocare a Taranto contro una delle squadre in lizza per la vittoria del campionato, con l’obiettivo di ripetere la bella prova fornita in casa all’andata. Loro sono una squadra con un ottimo cambio palla e sarà indispensabile impegnarli in ricezione. Personalmente torno volentieri a Taranto, dove ho allenato una parte di stagione in serie A alcuni anni fa».

Il match si svolgerà a porte chiuse, ma sarà in diretta libera sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A al seguente link www.youtube.com/c/legavolley.