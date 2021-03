Al Pinco Pallino di Fossano sono arrivate le uova "gusta e aiuta"

Sono arrivate le “Uova Benefit gusta e aiuta” al Rifugio Pinco Pallino di Fossano!

Potete acquistarle in canile e possono essere abbinate a un’adozione a distanza di un nostro ospite quadrupede: un modo goloso per fare del bene!

Inoltre vogliamo presentarvi due nostri ospiti: Bunny e Leon.

Bunny è una femminuccia di taglia piccola, molto buona, dolce e tranquilla, adatta a tutti.

Leon è un pit non più giovane e si trova in qui in canile da diverso tempo, è molto equilibrato e coccolone, meriterebbe di essere accolto in una famiglia.

Rifugio Pinco Pallino

Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club