320mila euro per progettare un corposo intervento sul Liceo Bodoni di Saluzzo

La Provincia di Cuneo intende affidare l’incarico di progettazione per un corposo intervento sull’edificio che ospita il Liceo Bodoni, in via Donaudi, a Saluzzo.

I lavori oggetto, ad oggi, di progettazione, prevedono interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dello stabile

A disposizione dell’Amministrazione provinciale ci sono 320mila euro, soltanto per la progettazione. Risorse stanziate dal Ministero dell’Interno, che ha elargito contributi agli Enti locali attraverso il “Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza”.

La documentazione di gara è visionabile sulla piattaforma telematica “Portale appalti” della Provincia di Cuneo, nella sezione Gare e procedure in corso: basta ricercare la gara in interesse.

Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici dovranno registrarsi accedendo sulla stessa piattaforma telematica dove è consultabile il manuale d’uso, nella sezione Informazioni.