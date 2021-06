A Cuneo il numero dei positivi è raddoppiato negli ultimi dieci giorni, nel capoluogo chiudono i parchi giochi

Tornano ad aumentare i numeri del contagio in città. Ad oggi a Cuneo sono 220 le persone positive, 239 quelle in isolamento. Il numero dei positivi è praticamente raddoppiato negli ultimi 10 giorni (erano 115 il 23 febbraio), cresce anche la pressione sugli ospedali cittadini, sia nelle terapie intensive che sui ricoveri ordinari per Covid, con trasferimenti in arrivo anche da altri ospedali della Regione. Da inizio emergenza si contano 3879 persone contagiate di cui 3510 guarite.



Come previsto da un’ordinanza della Regione Piemonte in pubblicazione nelle prossime ore, da lunedì 8 a sabato 20 marzo compreso, le scuole della Provincia di Cuneo rimarranno chiuse. In tutti gli Istituti scolastici, dalla Scuola dell’Infanzia all’Università, le lezioni si svolgeranno in didattica a distanza (esclusi i nidi e i micronidi). Prevista anche la chiusura dei parchi giochi e playground.



“Siamo di nuovo di fronte a un aumento esponenziale dei contagi - commenta il sindaco Federico Borgna -. I numeri in città si avvicinano in modo preoccupante a livelli di allerta. Manteniamo le distanze di sicurezza, evitiamo di uscire se non per motivate ragioni, dobbiamo essere responsabili e bloccare la trasmissione del virus. Non è il momento di abbassare la guardia e fare assembramenti, è il momento di essere vigili e responsabili. Mi rivolgo in particolare ai giovani, tra le fasce più colpite da questa nuova ondata, serve anche la vostra collaborazione, il rischio si può abbassare solo con il contributo di tutti!”.



Intanto in questi giorni proseguono le vaccinazioni degli ultra ottantenni, sia presso l’Ospedale Santa Croce e Carle che presso gli ambulatori di Via Carlo Boggio, mentre da domani mattina prenderanno il via le vaccinazioni a domicilio per gli ultraottantenni non trasportabili che verranno effettuate da due squadre dell’Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale). Dal 16 marzo partirà la campagna vaccinale rivolta alle persone disabili ospiti di strutture residenziali e semi-residenziali. La campagna vaccinale di massa, secondo il cronoprogramma dell’Asl, dovrebbe partire tra la fine del mese di marzo e l’inizio del mese di aprile e essere focalizzata su due centri vaccinali: a Cuneo presso l’area del Movicentro (di fronte all’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo) e alla Bertello di Borgo San Dalmazzo.



Informazioni utili

Si ricorda che per qualsiasi informazione di carattere non sanitario è attivo il numero unico 0171-44.44.44 (operativo il lunedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17, dal martedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì mattina dalle 8.30 alle 13).

Per fornire sostegno e supporto a chi, a causa della pandemia, sta vivendo momenti di particolare difficoltà non solo economica, è attivo il numero telefonico 0171-444700 (operativo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, il venerdì dalle 8.30 alle 12).

È sempre attiva la raccolta di aiuti per le famiglie cuneesi che, a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci. Chi vuole dare il proprio contributo può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”. Per coloro che hanno effettuato donazioni nell’anno 2020, e che intendono usufruire della detrazione fiscale del 30% prevista per legge è sufficiente presentare copia della ricevuta di versamento, riportante Codice Fiscale del donante e causale del versamento, ai centri di assistenza fiscale di cui il contribuente si avvale in sede di dichiarazione dei redditi 2021. In caso di smarrimento della ricevuta è possibile richiedere specifica dichiarazione all’Ufficio comunale di Ragioneria (Tel. 0171/444383).