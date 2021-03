A Verduno 'boom' di ricoveri. Veglio: "Costretti nuovamente a sospendere attività programmate" [VIDEO]

Un trend di ricoveri in aumento. Dai 5 ai 10 posti letto incrementati al giorno a Verduno nell'area Cn2. A confermarlo a La Voce di Alba il Direttore Generale dell'AslCn2, Massimo Veglio.



Erano 51 i ricoveri segnalati da inizio settimana (lunedì 1 marzo). Dato già incrementato significativamente rispetto al giovedì precedente (25 febbraio) quando se ne contavano 32, con un +59% in tre giorni.

Poco fa il responsabile delle strutture ospedaliere del territorio albese e braidese ha confermato la tendenza in aumento: parla di "una settantina" di ricoveri segnalati. Con un incremento di circa 20 ospedalizzati in pochi giorni.

"Siamo costretti ancora una volta a sospendere le attività programmate - ha dichiarato Veglio - L'aumento dei ricoveri impedisce all'ospedale di lavorare in modo corretto sulle patologie che non sono correlate al Covid. Bisogna cercare di ridurre i contagi. In alcuni giorni arriveremo ai picchi dei ricoveri delle scorse ondate."



Mentre sui vaccini: "Siamo in linea con gli obiettivi della Regione. Vacciniamo dalle 500 alle 600 persone al giorno. Abbiamo vaccinato (con prima dose ndr) fino ad oggi 3.500 persone al di sopra degli 80 anni. Più di 2mila persone appartenenti al personale scolastico e mancano 200 persone tra i prenotati del personale sanitario."