Cavallermaggiore, Sannazzaro: "Per le vaccinazioni vorremmo mettere a disposizione l'ala comunale" (VIDEO)

Situazione contagi stabilizzata a Cavallermaggiore. Dopo un picco che ha portato nel giro di una settimana a un aumento dei casi da 6 a una sessantina, da qualche giorno la situazione si è stabilizzata.

"Abbiamo avuto un momento difficile - commenta il sindaco Davide Sannazzaro - ma adesso la situazione è sotto controllo".

Buone notizie anche dal fronte scuola, una sola classe alle medie entra in quarantena, ma le altre due classi del Borrone e le due classi della scuola elementare e media statale sono pronte al rientro (salvo diverse disposizioni dei prossimi giorni).

Ora tra le priorità del sindaco resta quella di aiutare per quanto possibile ad accelerare le vaccinazioni degli ultra 80enni: "Abbiamo inviato una lettera in cui mettiamo a disposizione l'ala comunale all'Asl per poterla adoperare come sta avvenendo a Lagnasco e Scarnafigi".

Tutto sotto controllo anche nella casa di riposo San Giorgio "Sono stati tutti vaccinati" conferma il primo cittadino.