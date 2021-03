Cultura e territorio: partono i primi incontri “Verso Saluzzo Monviso 2024”

“Verso Saluzzo Monviso 2024”.

Partono oggi (5 marzo) i primi appuntamenti, preliminari agli incontri nelle valli alpine, occitane e in tutti i territori coinvolti nella candidatura di Saluzzo e Terre del Monviso a Capitale italiana della Cultura 2024.

L’obiettivo nel suo complesso, come spiega Paolo Verri, coordinatore pro bono della candidatura, è quello di “coinvolgere tutti nella produzione di un grande dossier per la candidatura a Capitale italiana della Cultura del 2024”.

Proprio la “Cultura”, insieme al “Territorio” sono i temi fondamentali attorno a cui ruotano i due appuntamenti, in programma questo pomeriggio, alle ore 18 e venerdì 19 marzo, alle ore 17.30.

Quest’oggi si parlerà de “Le nuove sfide della cultura: artisti, società, economia”. Il 19 marzo, invece, de “Le nuove sfide dei territori: pianura, montagna, confini”.

Gli incontri saranno trasmessi online sulla pagina Facebook SaluzzoMonviso2024, aperti alla partecipazione e alle domande di tutti.

Protagonisti del primo appuntamento di oggi, Pierluigi Sacco e Patrizia Asproni.

Pierluigi Sacco è un economista, specializzato in economia della cultura, sviluppo territoriale, industria creativa e politiche culturali. È stato tra i primi ad accostare la parola cultura alla parola economia e per questo motivo viene regolarmente invitato come keynote speaker nelle più importanti conferenze internazionali sui temi delle politiche culturali e dell’economia della cultura.

Patrizia Asproni da oltre vent’anni si occupa di management culturale e di industrie creative. Cultural Heritage Director per ATI Giunti, dal 2001 è presidente di Confcultura e dal 2006 della Fondazione Industria e Cultura, nata con l’obiettivo di creare un meeting place per aiutare le imprese ad utilizzare la cultura come leva di sviluppo economico e sociale.

Per circa un’ora, Sacco e Asproni si confronteranno sulla cultura, ampliando l’orizzonte alle politiche nazionali e internazionali, rispondendo alle domande: “Cosa ci chiede l’Europa?” (Pierluigi Sacco) e “Cosa ci chiedono i privati?” (Patrizia Asponi).

L’obiettivo di Saluzzo e Terre del Monviso a Capitale Italiana della cultura 2024 è mettere in atto fin da subito un processo collettivo e condiviso che permetta di immaginare il futuro di questi territori oltre il 2024.

“Interpretiamo il percorso di candidatura a capitale italiana della cultura come un momento di confronto e di apprendimento sui temi della contemporaneità — a partire dalla nostra fragilità, la capacità di artisti e scienziati di intercettarla e di metterla in luce, ma anche di proteggerla, in un mondo che affronta sfide sempre più rapide e molto spesso fra di loro contrastanti. – scrivono Paolo Verri e Mauro Calderoni, sindaco della Città di Saluzzo - Un primo momento di dialogo e confronto sui grandi temi legati alle politiche culturali dei prossimi anni, insieme a protagonisti di primo piano.

Ascolteremo le visioni dei nostri ospiti con l'intento dichiarato di ampliare l'orizzonte locale chiedendo a ciascuno di noi di rispondere a due grandi questioni: quale cultura ha senso costruire e per chi? Come si intersecano le attività di produzione con quelle di distribuzione e consumo?

Accanto alle domande, gli strumenti: i fondi di programmazione europea, gli investimenti privati, i modelli di creazione e di gestione. L’obiettivo è mettere in atto fin da subito un processo collettivo e condiviso che permetta di affrontare con coraggio le grandi questioni e immaginare il futuro dei nostri territori anche oltre il 2024”.