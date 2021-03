La giunta comunale di Fossano approva il bando di concessione contributi per il rimborso IRPEF e TARI

Deliberata dalla giunta comunale di Fossano le condizioni per la concessione di contributi finalizzati al rimborso dell’addizionale comunale IRPEF e TARI, in riferimento al 2019. L’importo totale dello stanziamento è di 14mila 500€, derivante dall’eredità Rosano, ed è destinato, principalmente, ai nuclei familiari composti da soli over 65 e alle famiglie al cui interno vi si un soggetto disabile. Ai nuclei famigliari, che rientrano nelle categorie sopra citate, la giunta ha previsto la restituzione di IRPEF e TARI facenti riferimento al 2019.



Il bando comunale, ad ogni modo, è aperto a tutta la popolazione. Il requisito prevede di essere in possesso di un ISEE non superiore ai 19mila euro; 20mila nel caso di nuclei monocomposti. Il rimborso verrà proporzionato per fasce ISEE. La presentazione della domanda di contributo si può recapitare al comune via PEC all’indirizzo email fossano@cert.ruparpiemonte.it , a mano oppure tramite raccomandata a/r. Il temine di scadenza per la presentazione delle domande è il 30 aprile.



“Attraverso questo bando, si è cercato di dare un aiuto a quelle fasce di popolazione più debole - commenta l’assessore alle politiche sociali Ivana Tolardo -. Per questo è stato inserito, come criterio prioritario, la retribuzione di IRPEF e TARI alle famiglie con disabili e agli over 65. La domanda comunque può essere presentata da tutti i fossanesi. Il limite massimo di ISEE, per l’approvazione della domanda, è di 19mila euro, mentre per i nuclei monocomposti è di 20mila. Per chi presenta la domanda, e non rientra nelle fasce prioritarie, il rimborso avverrà per fasce ISEE” .