"Oltre l'8 marzo": iniziativa online sulla storia delle donne in Cgil

OLTRE L'8 MARZO



Nell'ambito dell'#8marzo+, fuori dagli schemi della festa e dalla celebrazione, la Cgil provinciale organizza un appuntamento online lunedì 8 marzo 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 per ripercorrere la storia delle donne in Cgil, nelle mobilitazioni e nelle lotte, analizzando inoltre il nostro quotidiano impegno in una battaglia culturale contro gli stereotipi di genere nei linguaggi. Dalla Resistenza alle grandi conquiste degli anni '70, dal Congresso costitutivo alla assemblea #BelleCiao del 2018, Ilaria Romeo , Responsabile dell'Archivio Storico Nazionale della Cgil, racconterà una storia nota guardandola da una prospettiva diversa: lo sguardo rivolto all'altra metà del cielo che rileva come le donne, cambiando se stesse, abbiano significativamente inciso sul cambiamento della società. Manuela Manera, linguista, approfondirà il tema del lignuaggio in un'ottica di genere, evidenziandone le relazioni e come le parole siano veicoli di significati e modelli di società. Un percorso tra diritti negati, conquistati e da conquistare o riconquistare per una comunità più libera, aperta e più inclusiva. L'appuntamento potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook della Cgil di Cuneo.