In tutta la Granda scuole chiuse da lunedì 8 a sabato 20 marzo

E’ ufficiale. La ventilata chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di tutta la Granda è divenuta ufficiale con la firma di un’ordinanza appena sottoscritta dal presidente della Giunta regionale Alberto Cirio.



La misura riguarda le due settimane comprese tra lunedì 8 marzo e sabato prossimo, 20 marzo compreso.



Sono interessati tutti gli istituti, dalle scuole per l’infanzia alle sedi universitari, con la previsione di lezioni in didattica a distanza. Unica esclusione, per nidi e micronidi.



E’ stata altresì prevista la chiusura delle aree gioco e sportive all’interno di parchi e giardini pubblici mentre, oltre all’obbligo di mascherina e misurazione della febbre, l’ingresso nelle attività commerciali sarà consentito a un solo componente per nucleo familiare.