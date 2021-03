Pm10, il Piemonte in verde: da domani tornano a circolare gli Euro 5

Weekend e inizio di settimana finalmente all’insegna del verde, dopo giorni di limitazioni dovute alle alte concentrazioni di polveri sottili nell’aria, per i 76 comuni piemontesi che dal 1° marzo sono sottoposti al regime del "semaforo antismog".



Da poco pubblicato all’apposita pagina del sito di Arpa Piemonte (https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/), il terzo aggiornamento settimanale sui livelli di Pm10 previsti nell’aria per i prossimi giorni ha infatti disposto il livello di allerta 0 per l’intera regione, compresi quindi i sette centri (Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Busca, Fossano, Saluzzo, Savigliano e Mondovì) arrivati da pochi giorni ad affiancare Alba e Bra tra i comuni della Granda che rientrano nel monitoraggio.



Da domani, sabato 6 marzo, e sino a lunedì 8 compreso verrano quindi meno le limitazioni contemplate dai livelli temporanei di allerta, tra le quali le principali riguardano il divieto di circolazione, nei centri interessati che abbiano già disposto l’apposita ordinanza, dei veicoli Diesel fino agli Euro 5, dei veicoli commerciali e dei mezzi trasporto merci (categorie N1, N2, N3) sino all’Euro 4, dei mezzi adibiti al trasporto di persone e merci Euro 1 e 2 benzina ed Euro 1 Gpl e metano, dei motocicli e ciclomotori sino all’Euro 1.



Il dispositivo – lo ricordiamo – è quello in vigore in forza dell’Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, che con riguardo al settore trasporti la Giunta piemontese ha appena esteso a tutti i centri con popolazione superiore ai 10mila abitanti.



Le misure vengono adottate dai singoli comuni interessati con apposite ordinanze, con le quali vengono definiti gli orari e le zone di interdizione alla circolazione. Per il dettaglio si rimanda quindi ai portali ai rispettivi portali web.