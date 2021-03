Reparti Covid: terapia intensiva completa a Mondovì, restano due posti a Saluzzo, uno a Savigliano

Lentamente tornano a riempirsi le terapie intensive negli ospedali di Saluzzo, Savigliano e Mondovì. Stando ai dati forniti dall’Asl Cn1, ieri (giovedì 4 marzo) restavano pochi posti disponibili anche per la media intensità.

All’ospedale di Saluzzo su 10 posti attivati in terapia intensiva ne restano liberi ancora 2, mentre in quelli a media intensità, 72 in tutto, ne sono occupati 48, restano quindi liberi 24.

All’ospedale di Ceva, dove è attivo il reparto Covid a media intensità, su 35 posti ne sono occupati 17, liberi 18.

A Mondovì, terapia intensiva tutta occupata (4 su 4), così come la media intensità (21 su 21). Al Dea e Pronto Soccorso su 40 pazienti presenti, 15 sono da ricoverare, di questi 5 sono positivi al Covid, mentre 3 sono in attesa del risuolato.

All’ospedale di Savigliano, per la terapia intensiva resta libero un solo posto (4 su 5), mentre è completa la media intensità (10 su 10). Al Dea e Pronto Soccorso su 30 pazienti, 9 sono da ricoverare , due di questi sono positivi al Covid, mentre uno è in attesa di esito.

Al Covid Hotel “La Bussola” di Centallo, su 17 posti attivati sono stati occupati 3.