A Sanfront l’addio a Marcello Edoardo Meirone, Amministratore per un ventennio

È morto ad un mese di distanza da suo fratello “Dino”.

A Sanfront è lutto per la morte di Marcello Edoardo Meirone, zio del sindaco del paese, Emidio. A tracciarne un semplice ma commosso ricordo è proprio l’attuale primo cittadino: “Un signore vecchio stampo – ci dice – al quale ero legatissimo. Mio padrino di battesimo, la passione che oggi nutro per la politica la devo proprio a lui”.

89 anni, essendo nato il 7 maggio del 1931, Marcello Meirone è stato per praticamente tutta la vita un commerciante, con una dedizione particolare per i piccoli frutti ed i funghi, di cui si premurò di curare la crescita commerciale con la sua attività.

Nacque a Balma Boves, la caratteristica località del paese, al quale rimase sempre legato, rivelandosi poi memoria storica per i documentari e i cortometraggi del regista Fredo Valla.

Di pari passi con l’attività lavorativa, la grande passione per politica, con un ideale socialdemocratico, molto legato agli anni in cui Romita arringava le fila del partito. Una passione che poi, inevitabilmente, si è anche tradotta in impegno amministrativo, per il suo paese, per la sua gente.

Amministratore per un ventennio (quattro mandati), dal 1980 al 1999, Meirone ha seduto ai banchi del Consiglio comunale, consigliere negli anni sia di maggioranza che di opposizione, con un parentesi, dal 1985 al 1990, da assessore comunale a Commercio e Turismo, nella Giunta dell’indimenticato sindaco Raimondo Sacco.

Meirone lascia la moglie Teresa Beltrando e il figlio Antonio.

Il rito esequiale verrà celebrato sabato 6 marzo, alle ore 15, nella Parrocchiale di Sanfront.