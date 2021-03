Atti di vandalismo a Sant’Albano Stura: esportate alcune coperture in rame dalle cappelle del cimitero

Si sono consumati nella notte tra il 4 e il 5 marzo gli atti vandalici che hanno portato all'esportazione del rame da alcune cappelle all’interno del cimitero di Sant’Albano. L’atto è stato compiuto con attenzione, prima di entrare in azione, i responsabili hanno oscurato le telecamere per non essere riconosciuti ed individuati.



Nel corso dell’operazione sono state vandalizzate alcune cappelle del cimitero dalle quali sono state rubate le coperture in rame. Rubato anche un "porta bare” che è stato poi gettato in piazza Europa. I Carabinieri hanno aperto un’inchiesta e, insieme alla Polizia Locale, stanno visionando i filmati delle telecamere. Pare infatti che i vandali non siano stati abbastanza attenti da oscurarle tutte lungo il loro tragitto. Trapela l'ipotesi, però, che non si tratti di semplici atti vandalici, quanto piuttosto di un regolamento di conti.



Il sindaco Giorgio Bozzano trova asurdi questi atti e chiede che i morti vengano lasciati riposare in pace.