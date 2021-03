Intervento dei vigili del fuoco provinciali a Cuneo, sulla SP422, nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 5 marzo).

Coinvolta una Punto vecchio modello in transito nei pressi della rotonda dell'est-ovest, avvolta dalle fiamme per cause ancora da determinare. Non si segnalano la presenza di feriti.

Sul posto la squadra di Cuneo dei vigili del fuoco e la polizia municipale.