Auto si ferma a bordo strada per un guasto a Confreria e va a fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Cuneo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 marzo, a Confreria.

Un'auto si è fermata a bordo strada nei pressi della rotonda della circonvallazione Est-Ovest verso la Valle Grana, in direzione San Defendente di Cervasca, probabilmente per un guasto.



La vettura ha preso fuoco poco dopo. Immediato l'intervento dei pompieri provenienti da Cuneo per spegnere le fiamme. Giunti sul posto intorno alle 12,40 l'incendio è stato domato intorno alle ore 13.

L'auto è rimasta visibilmente danneggiata. Illesa la persona alla guida del veicolo. Il traffico è stato interrotto per garantire le operazioni di spegnimento.