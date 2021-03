Il vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Graglia, positivo al Covid-19

Franco Graglia positivo al Covid-19, da oltre una settimana.

Il 51enne, già sindaco di Cervere e attuale vicepresidente del Consiglio regionale, lo ha annunciato con un post sui canali social.

Il contagio, per Graglia, giunge cronologicamente dopo una serie di gravi problemi di salute. Come si ricorderà, era stato ricoverato d’urgenza al Santa Croce di Cuneo, il 2 novembre del 2019, per una grave pancreatite acuta.

Il ricovero all’interno del nosocomio cuneese era durato ben 157 giorni: Graglia era stato dimesso dal Santa Croce il 3 aprile del 2020. Otto mesi dopo il grave malore, era tornato al lavoro, nei suoi uffici della Regione, a Torino, salutato dal “bentornato” dell’amico Alberto Cirio, presidente del Piemonte.

Ora, il Covid: “In questo ultimo periodo della mia vita ho deciso di non farmi mancare niente, di provare tutte le esperienze, così dopo la pancreatite acuta necrotica emorragica, ho preso anche il Covid” scrive il vicepresidente del Consiglio regionale.

“Onestamente non ci voleva. Un’altra prova importante che sto cercando di affrontare con il giusto spirito. Mi sono ripromesso di non lamentarmi più di niente, così ho voluto postare questa foto con la mascherina, ma anche con il sorriso, mentre attendo in macchina il mio turno per effettuare il tampone che spero essere già negativo dopo 11 giorni.

Incrociamo le dita!”.