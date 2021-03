Nuvole e abbassamento termico: l'inverno torna a farsi sentire

L'anticiclone perde colpi a favore di un progressivo arrivo di correnti da Est un po' più fredde, specie da sabato, quando tornerà clima più freddo con importante decremento termico, piogge e neve a quote collinari con le gelate notturne anche in pianura domenica, sui bassi piani più ombreggiati. Nessuna perturbazione organizzata in vista nell’evoluzione meteorologica per la prossima settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

- Da oggi venerdì 5 a domenica 7 marzo

Irregolarmente nuvoloso il mattino su Piemonte, coperto il pomeriggio su Liguria con qualche precipitazione serale in estensione poi anche al Piemonte sabato, ove non si escludono deboli nevicate a quote collinari.

Neve e precipitazioni moderate sul settore pedemontano Nord ed occidentale del Piemonte. Migliora nel tardo pomeriggio.

Irregolarmente nuvoloso domenica su Piemonte, meno nubi su Liguria. Quota neve sabato 500 m.

Minime in pianura intorno 1 - 4°C e massime 9 - 11°C. Al mare minime intorno 5- 9°C e massime 11-18°C. Abbassamento progressivo della colonnina di mercurio da sabato con anche 7-8° C in meno sui valori massimi.

In pianura venti deboli da Ovest venerdì, moderati da Nord sabato Al mare e in pianura venti moderati da Sud Est sabati forti Nord Ovest domenica.

- Da lunedì 8 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Meteo Green - http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html