Rapporti tra Comuni e Regione con l’Europa: due cuneesi ai vertici dell’Aiccre

Ottima rappresentanza cuneese, nella Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, che con l’Assemblea congressuale (Aiccre), ha rinnovato le cariche interne per il prossimo quinquennio.

Alla presidenza è stato rieletto il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, mentre una presenza cuneese importante e di peso, è stata espressa attraverso l’elezione nel direttivo regionale - con i comuni di Savigliano e Borgo San Dalmazzo - di Petra Senesi, delegata regionale al congresso nazionale e Maria Peano vice segretario regionale Aiccre con incarico per l’attuazione dell’Agenda 2030.

Tra i compiti di questa associazione, quello di organizzare seminari e conferenze formative sulle tematiche europee su tutto il territorio italiano, attraverso le proprie federazioni regionali. Inoltre supporta gli amministratori locali, attraverso iniziative europee, a mobilitare i soggetti che operano sul proprio territorio: scuole, imprese, associazioni ed informa i propri associati su tutto ciò che l’Europa fa per gli Enti locali: politiche che hanno un impatto sul territorio, bandi di gara, opportunità di finanziamento e sviluppo.

Gli obiettivi del prossimo quinquennio saranno legati soprattutto allo sviluppo dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

"Sono contenta di questa opportunità - sottolinea soddisfatta Maria Peano -, soprattutto per l'incarico di seguire l'attuazione dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile con la corrispettiva strategia regionale adottata in Piemonte in modo particolare sui temi della salute, ambiente e istruzione”.