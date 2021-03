Camera di Commercio Cuneo: Sportello Europa e Sportello Etichettatura, due servizi a portata di mail

La Camera di Commercio di Cuneo è sempre più vicina alle imprese con servizi e informazioni aggiornati sui temi di maggiore interesse. In particolare, i due sportelli “Europa” ed “Etichettatura” offrono consulenze e supporto gratuito a tutte le aziende in regola con il pagamento del diritto annuale.

Ricevere informazioni mirate sui programmi comunitari, con anticipo rispetto alla data di apertura dei bandi, come aprire una nuova attività in un Paese europeo, accedere ai finanziamenti: sono questi e tanti altri i quesiti a cui risponde lo Sportello Europa, con consulenti specializzati su politiche Europee, import/export e scambi commerciali con i Paesi dell'UE. Lo Sportello Europa offre alle imprese anche un servizio gratuito di ricerca partner commerciali tramite la banca dati comunitaria “Partnering Opportunities database”

(per info, www.pie.camcom.it/C/ITT/Page/t04/view_html.

Lo Sportello Etichettatura fornisce risposte a quesiti in materia di sicurezza dei prodotti alimentari e non alimentari, chiarimenti su quanto occorre conoscere per le vendite in UE e le esportazioni extra UE in base alla normativa vigente. Dal portale dedicato, il cui accesso è subordinato ad una registrazione gratuita, è possibile entrare in un’area riservata alle aziende in cui inserire i quesiti e creare vere e proprie etichette. Nella sezione aperta a tutti, il portale contiene riferimenti normativi costantemente aggiornati, le FAQ dove trovano risposta le domande più frequenti, le pillole “formative” con video esplicativi, alcune schede di prodotti tipici con esempi di etichetta e casi aziendali illustrati.

“Nel corso degli anni - confermano i vertici camerali - è cresciuto in misura esponenziale l’interesse su questi temi da parte delle imprese. Per questo, la Camera di Commercio ha deciso di finanziare interamente i servizi degli Sportelli e offrirli gratuitamente alle aziende cuneesi”.

“L’obiettivo – evidenzia il Segretario generale Patrizia Mellano - è quello di essere il punto di riferimento in ambiti operativi in cui è fondamentale avere a disposizione indicazioni tempestive su temi trasversali. Dal contenuto dell’etichetta, all’obbligo di apposizione della marcatura CE, dal marchio comunitario alla disciplina delle società estere con aggiornamenti puntuali per accompagnare nel miglior modo possibile l’attività quotidiana dei nostri imprenditori”.

Per saperne di più

Sportello Etichettatura:

https://www.cn.camcom.it/it/assistenza-alle-imprese/sportello-etichettatura-e-sicurezza-dei-prodotti

Ufficio Promozione promozione@cn.camcom.it

0171/318758 – 0171/318832

Sportello Europa:

https://www.cn.camcom.it/it/focus/internazionalizzazione/sportello-europa-le-imprese

sportello.europa@cn.camcom.it

Tel. 011/5716191