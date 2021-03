Educazione finanziaria e integrazione europea: lectio di Beppe Ghisolfi in Albania

Oggi pomeriggio, su piattaforma zoom, il Professor Beppe Ghisolfi, in qualità di saggista finanziario per famiglie e di Vice Presidente e Tesoriere del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio, svolgerà la propria prima lectio magistrale nei confronti delle Istituzioni associative e politiche della Repubblica d'Albania, con la quale sono peraltro in atto alcuni gemellaggi e patti di amicizia partiti dalla provincia di Cuneo e da Egli stesso propiziati negli anni passati.

I temi della lezione, organizzata dall'Onorevole Teuta Vodo, Viceministro della Giustizia nella scorsa legislatura parlamentare albanese e attuale Segretaria internazionale del Partito Socialista del Premier Edi Rama, si concentreranno sulla alfabetizzazione economica come risorsa per una efficace integrazione europea e per il raggiungimento delle pari opportunità in campo finanziario e lavorativo, questione centrale alla vigilia della Festa internazionale della Donna e raccomandata dalla stessa OCSE, l'Organizzazione mondiale della cooperazione e dello sviluppo.