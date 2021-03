T-shirt: lo stile streetwear in un capo iconico

Tutti possediamo varie t-shirt, un capo tra i più amati, che molti usano ogni giorno. Negli ultimi anni la t-shirt ha però avuto un ruolo di spicco all’interno di uno specifico stile di abbigliamento: lo streetwear. Questo stile si declina anche in vari altri capi, dalle sneakers alle felpe con cappuccio, la t-shirt è però il capo principe dello streetwear, quello che più persone apprezzano e che è anche più facile da mixare all’interno di qualsiasi outfit.

Come sono le t-shirt streetwear

Per far parte di uno specifico stile qualsiasi capo di abbigliamento deve avere delle caratteristiche peculiari. Nel caso dello streetwear le t-shirt sono colorate, prodotte con tessuti di alta qualità e spesso presentano loghi o scritte di vario genere. In alcuni casi si tratta di veri e propri simboli di un brand o le scritte irriverenti di alcuni marchi di streetwear; in altri casi le t-shirt riportano semplicemente il nome del brand, in un piccolo logo o in una grande scritta sul petto. Tra le maglie streetwear del momento ricordiamo quelle proposte da octopus, con i tentacoli del polpo declinati in decine di modo diversi; oppure la proposta di Iuter, che offre scritte e disegni sarcastici o fortemente provocatori.

Come si indossano le t-shirt

Una t-shirt streetwear, qualsiasi essa sia, ha una caratteristica fondamentale: sa farsi notare. Non stiamo quindi parlando dell’ormai classica maglietta bianca o della t-shirt nera da indossare con i jeans, come fanno anche alcuni stilisti. Si tratta piuttosto di t-shirt che osano, vistose e irriverenti, che cercano di essere protagoniste di un outfit. Restando però pur sempre t-shirt: le si può quindi “nascondere” sotto la giacca o mixare con un paio di pantaloni classici. Sapranno comunque mettersi sempre in mostra, in qualsiasi situazione. Il vero appassionato di streetwear indossa la t-shirt così com’è, al massimo la copre con un giubbotto o una felpa se il clima non concede di uscire indossando del leggero tessuto in cotone. Chi invece ama lo streetwear ma non ne vuole fare la sua cifra principale, preferita indossare le t-shirt con un outfit più classico, anche per andare in ufficio o per un’occasione formale.

Una questione di qualità

Ciò che differenzia le t-shirt streetwear da una normalissima maglietta non è solo il colore o le stampe, ma anche la qualità del prodotto. Numerosi brand che propongono abbigliamento streetwear hanno progettato i propri capi per far sì che siano adatti per il lavoro, per lo sport, per essere utilizzati e strapazzati nel corso di un’intera giornata. Per questo i colori sono solidi e non sbiadiscono neppure dopo mille lavaggi; il tessuto è spesso e sostenuto, con finiture che non si rovinano con il passare del tempo. Nonostante si tratti di abbigliamento casual, queste magliette non sono fatte per essere indossate in palestra o mentre si fa sport, ma sono più adatte per essere messe in mostra durante un’occasione di un certo peso. Sono disponibili anche magliette con stampe e fantasie progettate da designer di fama, alcune addirittura numerate, a dichiarare in modo preciso la loro esclusività.

Quanto costa una maglietta streetwear

Certo, oggi in alcuni negozi di articoli sportivi una comune maglietta in cotone può costare anche pochi euro. Però l’effetto che darà indossarla non sarà il medesimo offerto dalle magliette streetwear, che hanno uno stile preciso. Queste maglie hanno costi più elevati, si tratta però di capi che potranno essere utilizzati per mesi, senza che risentano dell’uso e dei lavaggi. Il buon materiale e le finiture da sartoria oltre a rendere più durevole le magliette, offrono anche un maggiore confort, che si sente di giorno in giorno.