L'oroscopo di Corinne per la settimana che va dal 5 al 12 marzo

ARIETE: Un po’ giù di carreggiata mancherete di sprint adagiandovi in una posizione di stallo e ciò è dovuto sia a un contesto indigesto che a una insofferenza ardua da arginare. Una donna vi farà arrabbiare, un uomo vi terrà il musetto e un acciacchino abbisognerà di un controllino così come spuntano dei guazzabugli in casa o in campo sentimentale un incontro casuale e una proposta da vagliare. Per la festa della donna: Poiché si può fare poco o niente accontentatevi di un ritrovo ristrettivo ma carino.

TORO: Se le grane son trasbordate vedrete dissolversi le nebbie delle trascorse disavventure a favore di una maggior serenità anche se un guizzo di maretta tra le pareti domestiche o in ambito professionale deriverà dalla tensione di tutti quanti. Oltretutto da venerdì sarete talmente impegnati dal non saper da dove iniziare a coordinarvi. Per la festa della donna: Omaggiate un’amicona facendole un regalino o andando insieme a prendere un caffè di pomeriggio o di mattino.

GEMELLI: Uno spizzico di apprensione vi indurrà a soffrire di stati ansiosi specie se a lungo avete ingollato rospetti… In aggiuntiva una missiva vi lascerà esterrefatti mentre uno stretto parente desterà preoccupazione. Nel trattare con chi vi attornia siate meno pignoli scendendo a quei compromessi indispensabili per salvaguardare la quiete. Per la festa della donna: Dei fiorellini primaverili posizionati al centro di un tavolino emaneranno una positività tale dallo sconfiggere ogni eventuale strale.

CANCRO: Faticherete a rinvenire un minimo di requie e così tra un problemino, un chiodo fisso e un tormentone giungerete a sabato con la testa nel pallone…Tirando aria di crisi posticipate sborsi voluttuosi e cercate di capire il partner nelle intime contraddizioni. Concedersi una contenuta frivolezza permetterà alle femminucce di recuperare autostima e gaiezza. Per la festa della donna: Se nervosette e con le lune strabuzzate statevene in santa pace frequentando solo con chi vi pare e piace.

LEONE: Pur non amando le liti vi troverete nella condizione di far valere dei diritti a costo di proclamare ad alta voce scomode verità anche se a dire il vero non varrebbe la pena prendersela in quanto certi individui vanno compatititi e non considerati mentre una femmina abbisognerà di supporto e conforto. Per la festa della donna: I maschietti rimembrino di offrire dei fiori alla propria compagna, ad un’amica, e le appartenenti al gentil sesso si concedano un capriccetto…

VERGINE: Uno spizzico di buonumore non guasta: anche se le cose non fungono come vorreste, pigliate la vita con filosofia, soprassedete sull’ignoranza altrui, coltivate un hobby, un trastullo, fate salubri passeggiate, abbiate cura dell’ aspetto fisico e fregatevene di chiacchiere dettate dall’invidia e dalla falsità. Ai settembrini capiteranno cose strane. Per la festa della donna: Sembra una banalità ma… mettere lenzuola e cuscini gialli, nel letto, garantisce ilarità e prosperità…

BILANCIA: La felicità è come un uccellino: vola via quando si crede di averlo acchiappato e in questo momento così complicato tutto sembra sfuggire di mano… Anche se Saturno sostiene eludete programmi a breve scadenza e accontentatevi di quel poco che la sorte vi elargisce. Se degli esseri cari abitano altrove ne sentirete un’estrema mancanza. Per la festa della donna: Un mazzetto di mimose sarà perfetto per ossequiare le femminucce di famiglia, le amicone o una tipa stante molto a cuore.

SCORPIONE: Se passati attraverso il vaglio di ugge o peripezie pian piano vi ripiglierete pur restando il timore di non farcela a sopperire a varie incombenze. Sul lavoro vi barcamenerete a patto di mettere nero su bianco se di mezzo ci sono dei contratti e dei quattrini. In amore invece le sorprese tracimeranno della serie: mai dare qualcosa per scontato… Per la festa della donna: Pur non essendo in vena di baldorie fatevi un dono personale tipo quello di andare dal parrucchiere o comparvi qualcosina di carino.

SAGITTARIO: Malgrado un tran tran discretamente sopportabile navigherete in oceani di incertezze, palesandovi inquieti ed insicuri su come comportarvi o talmente stufi di una condizione dallo sbuffare incondizionatamente restando altresì di marmellata dinanzi ad una scoperta inaspettata. Approfittate dell’ultimo quarto di Luna del 6 marzo per andare dall’estetista o chiarire una questione privata. Per la festa della donna: Non scordate di porgere un omaggio a figlie, mamme, nonne e ad un’amica speciale.

CAPRICORNO: Quanti eventi stanno per capitare e uno di questi vi porrà di un opaco stato mentale. La settimana appare fermentata e per motivazioni personali economiche o familiari, le angustie non mancheranno però non agitatevi e pazientate visto che alla fine vostra sarà la vittoria. Fattibili pure delle new da lontano e delle scelte da compiere saviamente. Per la festa della donna: Per voi in esclusiva uno scacciaguai straordinario consistente nel disporre del peperoncino color giallino nel cucinino.

ACQUARIO: Tanti settori verranno messi sotto torchio ma di punto in bianco e proprio quando meno ve l’aspettate pioveranno soluzioni impensate compresa una novella, spettante voi o figlioli, devoluta a far tirare respiri di sollievo. Tassativo pure non commettere imprudenze, mitigare il nervosismo e consolare chi già da un bel po’ è giù di morale. Per la festa della donna: Degustare il formaggio preferito accompagnato da del miele oltre ad essere un’usanza di rito risulterà di ottimo auspicio.

PESCI: La quadratura dell’ultimo quarto di Luna raccomanda di non dare in escandescenze né di soffrire per questioni risolvibili a patto di potenziare l’energia, non gettare la spugna, sistemare velocemente un paio di cosette e confidare in chi vi vuole o può aiutare. Solennizzate il compleanno con un brindisi e un benaugurante pranzetto. Per la festa della donna: Un vaso di primule o di violette, posto sul balcone, aiuterà a concretizzare un anelito od alleviare un magone.

Ogni donna è una stella che nessuno ha il diritto di spegnere…