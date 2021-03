"Continui la sua opera di rafforzamento del partito": il PD Cuneo chiede a Zingaretti di rimanere segretario

Abbiamo appreso con sorpresa e amarezza la notizia delle dimissioni del nostro Segretario. Nonostante lo stato di comprensibile scoramento che lo ha investito ci rivolgiamo a lui per chiedergli di restare alla guida del Partito per rafforzarlo verso la costruzione di un fronte competitivo alternativo alla destra e per la modernizzazione del Paese nel segno del lavoro, della solidarietà e della giustizia sociale, della salvaguardia dell’ambiente e dell’Europa.