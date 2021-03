Scavino (Pd Alba): “Zingaretti ha avuto il coraggio di dire che il Re è nudo”

Massimo Scavino, già segretario provinciale del Pd cuneese e assessore nella precedente giunta di Alba, guidata dal sindaco Maurizio Marello, esponente della sinistra del partito, prende posizione sul caso Zingaretti con questa lettera aperta indirizzata al “suo” segretario nazionale, dopo le annunciate dimissioni.

Scavino gli chiede di restare per “ricostruire la Sinistra”.

“Caro Nicola innanzitutto la dovuta solidarietà umana e politica. Hai avuto il coraggio di dire che il Re, anche il nostro Re, è nudo.

Ora però butta il cuore oltre l'ostacolo . C'è una Sinistra da ricostruire e ripensare e la pandemia sanitaria e sociale ne accentuano il bisogno e l'urgenza. Hai ereditato un partito rottamato, un accumulo di macerie, sconfitto nelle urne, giustamente rinnegato dal suo popolo per i troppi tradimenti valoriali, isolato da ogni necessaria alleanza politica e sociale. Lo hai riportato al Governo togliendolo dal solipsismo di chi ti ha preceduto e ridandogli la prospettiva di perno di un nuovo fronte progressista con Leu e il Movimento 5 Stelle.

Forse ti si può rimproverare d 'essere stato troppo timido nell'esercitare pienamente il mandato che 1,2 milioni di democratici ti avevano affidato. Significava chiudere definitivamente con la stagione politica pregressa essendo conseguenziale a tutti i livelli anche nella scelta della classe dirigente, così come avviene in tutti i partiti socialisti europei. Sei ancora in tempo. Torna indietro e vai fino in fondo. Fuori da ogni logica vetero centrista ribadisci che la Sinistra o è emancipazione individuale e sociale, lotta e cambiamento, oppure non è.

E sempre e per sempre dalla stessa parte ci troverai”.