Pian Munè di Paesana, Festa della Donna… a domicilio

Pian Munè non si ferma, i rifugi si sono organizzati per portare in totale sicurezza i loro piatti direttamente a domicilio il sabato e la domenica.

In occasione della Festa della Donna di lunedì 8 marzo il menù proposto prevede Erbazzone (torta salata con le prime erbe di stagione), Baccalà al vapore su confettura di cipolle rosse e pesto di ortiche, Tagliatelle al ragù bianco, Scaloppine al Marsala con contorno e Torta Mimosa

Il menù viene proposto a 20 euro, consegna compresa.

E in settimana? Stiamo lavorando per far trovare la località in piena forma appena potremo riaprire.

Per accontentare tutti saranno comunque disponibili i nostri menù classici e la possibilità di variazioni all’interno dei vari menù.

CONSEGNA GRATUITA NEI COMUNI DI

Ostana, Crissolo, Oncino, Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Gambasca, Rifreddo, Revello, Envie, Castellar, Pagno, Brondello, Saluzzo, Barge, Bagnolo Piemonte, Cavour, Bibiana, Bricherasio, Osasco e Pinerolo (è richiesta una maggiorazione di 2 euro per acquisti inferiori a 25 euro).

Per ordini superiori ai 5 menù è prevista anche anche in Comuni più lontani.

Per ricevere il pranzo è necessario ordinare entro le 11 del mattino mentre per ricevere la cena è necessario ordinare entro le 17 del pomeriggio.

Info: 3286925406 (anche tramite messaggio whatsapp).