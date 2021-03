Sci alpino femminile, Coppa del mondo: incognita meteo a Jasna, invertito il programma

Le incerte previsioni del tempo per i prossimi due giorni hanno indotto gli organizzatori della tappa di Coppa del mondo di Jasna (Svk) a invertire il programma delle gare sulla pista Lukova 2.

Ad aprire le danze sabato 6 marzo sarà così lo slalom (prima manche alle ore 9.30, seconda alle ore 12.30 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport), mentre domenica 7 toccherà al gigante con gli stessi orari.

Al via della gara fra i pali stretti ci saranno tre azzurre: Irene Curtoni, Martina Peterlini e Federica Brignone, mentre Marta Bassino ha deciso dopo l’inversione delle date di concentrarsi esclusivamente sul gigante domenicale (insieme alla stessa Brignone, Elena Curtoni, Laura Pirovano e Roberta Melesi), dove ha la possibilità di chiudere il discorso nella coppa di specialità, dove comanda con 460 punti davanti a Tessa Worley con 336 e Michelle Gisin con 312 a due prove dalla conclusione.

“Mi sono presentata in Slovacchia con l’idea di partecipare a due gare, ma a questo preferisco concentrarmi solamente sulla gara di domenica che potrebbe essere decisiva – ha dichiarato Marta, che in questa stessa località conquistò nel 2014 il titolo mondiale juniores proprio in gigante -. Siamo alle battute conclusive della stagione, le forze cominciano a mancare, ho preparato questo appuntamento con le mie compagne a Passo San Pellegrino dopo la scorsa tappa di Coppa del mondo, ho fatto qualche giro di allenamento in questi due giorni, la neve era preparata bene, il fondo è prefetti, il pendio di gara è un po’ pendente rispetto a quella di allenamento. Cercherò di dare il massimo e rimanere concentrata su di me, per tirare fuori il meglio di me. Sto sciando ancora bene, questo un tracciato con una media pendenza, dove bisogna prendere subito velocità per fare la differenza e tenerla fino alla fine. Non ho l'ansia di volere chiudere il discorso in ottica classifica di specialità, dipende tutto da me e questo è un bel vantaggio nei confronti della concorrenza, mi aiuta a rimanere tranquilla e pensare esclusivamente alla mia prestazione”.