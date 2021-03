Da Carrù a Sant'Anna di Stazzema per celebrare le vittime della barbarie nazista

Nonostante lo stato di pandemia e i logici dispositivi per limitarla, l’onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” intende ripetere il viaggio da Carrù a sant’Anna di Stazzema, per ricordare le efferatezze naziste in quel centro montano della Provincia di Lucca.

L’iniziativa, che si ripete ormai da innumerevoli anni, è resa possibile per la generosità della BAM, che offre il pullman per il viaggio. Al Presidente Gianni Cappa ed ai consiglieri di amministrazione va il grazie più sincero e sentito della onlus, poiché l’ente bancario consente a giovani studenti ed interessati alla storia della Resistenza di visitare il “Parco della Pace”, ove sono conservati, in un Museo molto interessante, in terribili ricordi di una azione tra le più sconvolgenti della Lotta di liberazione: 560 persone massacrate, senza motivo alcuno, con metodi inumani.