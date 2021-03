Dall’Ariston Lo Stato Sociale ricorda “Il Balla coi Cinghiali” tra gli eventi sospesi causa Covid

Nella serata delle cover della kermesse sanremese andata in scena ieri, giovedì 4 marzo, la band bolognese Lo Stato Sociale ha portato sul palco dell’Ariston una rivisitazione del brano “Non è per sempre” dall’album omonimo del 1999 degli Afterhours.

Durante l’esecuzione della canzone cantata per la maggior parte da Enrico “Carota” Roberto c’è stato un momento in cui il frontman Lodo Guenzi insieme ai compagni Alberto “Bebo” Guidetti e Francesco “Checco” Draicchio insieme all’attore Francesco Pannofino (storico doppiatore di George Cloney e protagonista della serie Boris, nel ruolo del regista Renè) e Emanuela Fanelli (attrice divenuta celebre in questo 2020 per la fissa presenza nel programma “Una pezza di Lundini”) hanno elencato i festival e i locali chiusi in Italia da febbraio a causa della pandemia.

Tra i festival sospesi causa Covid è stata ricordata la rassegna “Balla coi Cinghiali” nata a Bardineto nel 2002, ma trasferitasi dal 2014 in Alta Valle Stura, nella bellissima cornice del Forte di Vinadio, prendendo il nome di Fortissimo. L’evento si svolgeva solitamente nel mese di agosto. Come molti altre manifestazioni quest’anno è stata sospesa.

La band ha voluto sottolineare la mole di operatori, tecnici e lavoratori dello spettacolo che ruotano attorno a questi eventi o ai locali che propongono musica dal vivo. Tutti fermi da più di un anno. Il brano è un monito di speranza. Tiene a precisare che questa condizione "Non è per sempre".

"Tutti non sappiamo quando riapriremo.