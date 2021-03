Santa Vittoria d'Alba: licheni in un'opera di camouflage sul muraglione di via Castello

Licheni sul muro di contenimento in cemento armato adiacente alla scuola dell’infanzia nel centro storico di Santa Vittoria d'Alba per mitigare “brutture” in un’operazione basata sul mimetismo.

Un'installazione unica per Santa Vittoria ad Alba che oltre a mitigare l’impatto del muro di cemento diventerà elemento di raccordo di tutto il percorso turistico del centro storico, nonché veicolo di promozione delle attrattive turistico culturali. Via Castello, infatti, si trova proprio sul “Sentiero S4 del Roero Centrale” del percorso del Roero Bike Tour. Inoltre le alte mura che circondano il piccolo giardino sono un bel colpo d'occhio per i turisti che in auto o in bicicletta percorrono la sommità del centro storico per godere la panoramica vista dalla piazza o per visitare la Gipsoteca o la confraternita di San Francesco.