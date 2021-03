La pandemia non ferma gli appuntamenti della Biblioteca di Bra

Le restrizioni imposte dalla pandemia non fermano le iniziative organizzate dalla Biblioteca civica di Bra dedicate agli “Young Adult”, ovvero ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni che si dedicano con attenzione e continuità alla lettura. Da tempo oramai questa particolare categoria di lettori è al centro di progetti specifici della biblioteca “Giovanni Arpino”, appuntamenti realizzati con il sostegno della Compagnia San Paolo di Torino e la Regione che anche ora procedono in modalità telematica.

Così, mercoledì 10, giovedì 11 e giovedì 18 marzo 2021 (dalle 13 alle 17) gli studenti delle scuole superiori braidesi potranno prendere parte al corso avanzato di scrittura creativa on line intitolato “Attraversare per cambiare - Analisi del linguaggio dantesco e di autori contemporanei”, tenuto da Alberta Zama della Bonomo editore. Come già avvenuto lo scorso anno, alla fine del percorso verrà editato un libro con i racconti prodotti dai ragazzi che hanno preso parte al workshop.

Si ripropone poi anche nel 2021 l’appuntamento con “Into the Books”, gli incontri/confronti con gli scrittori che grande successo hanno riscosso lo scorso anno tra gli studenti delle secondarie di primo e secondo grado di Bra. Questa nuova edizione del progetto si concentrerà su romanzi che parlano della trasgressione in un senso positivo, di crescita: attraversare e andare oltre i confini, i limiti, i luoghi comuni. Fil rouge delle varie iniziative è il tema “Attraverso e oltre”.

Il primo appuntamento in programma è previsto per mercoledì 31 marzo (ore 8-10) con Simone Saccucci, autore de “La seconda avventura”, Edt Giralangolo, e sarà dedicato agli studenti delle classi 1R e 2D dei licei di Bra. Nel mese di aprile sarà invece la volta di Viola Ardone, autore de “Il treno dei bambini”, editore Einaudi.

Infine, la Biblioteca braidese ha dato vita a un Gruppo di lettura Young Adults che annovera giovani desiderosi di condividere la propria passione per la lettura e incontrare altre persone con cui scambiare idee. Il gruppo si riunisce periodicamente – in questo periodo ovviamente solo in modalità telematica – per confrontarsi sul libro letto nell’appuntamento precedente. La partecipazione è libera ed è possibile inserirsi in qualsiasi momento dell’anno. A curare il Gruppo di lettura è Elena Sardi. I prossimi incontri saranno il 1 aprile e il 20 maggio.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca civica di Bra al numero 0172-413049 o scrivere a biblioteca@comune.bra.cn.it.