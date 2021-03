La "prof ribelle" di Cuneo tornerà a fare lezione per strada: "La didattica a distanza non può continuare ad essere la risposta"

Abbiamo imparato a conoscerla così, seduta ad un piccolo banco, anche nei giorni più gelidi dell'inverno, a fare lezione davanti alla scuola dove insegna, il liceo scientifico di Cuneo.

Sara Masoero è una prof di arte e si è sempre ribellata alla didattica a distanza. Si è adeguata, ma non ha voluto farlo chiusa in casa. Lo ha fatto all'aperto, perché tutti vedessero la sua protesta.

Dopo cinque settimane di ritorno al 50% sui banchi di scuola, anche per gli studenti delle superiori, da lunedì 8 marzo riparte la Dad per tutti. E lei non ci sta.

Da martedì (lunedì è il suo giorno libero), tornerà a fare lezione all'aperto, ma non più davanti all'ingresso della sua scuola, ma in giro per la città, nei punti più strategici e visibili, perché vuole che tutti la vedano. "Voglio continuare a protestare e voglio che lo sappiano tutti. La scuola non può continuare a pagare per tutto ciò che non viene fatto. Sarà in piazza Galimberti, in via Roma, in corso Nizza. Dove tutti possano vedermi e magari appoggiare la mia iniziativa. Spero che i miei studenti mi seguano".