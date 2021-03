“Le famiglie pagano da sole il costo economico e sociale della chiusura delle scuole per il Covid”

“È passato un anno e siamo al punto di partenza. Ma questa volta la scusa della novità del Covid non è più valida, perché c’era tutto il tempo, ma soprattutto il dovere, di organizzarsi per evitare che il problema si ripetesse. Invece non è cambiato niente. Da lunedì 8 marzo gli studenti della provincia di Cuneo saranno di nuovo in Dad e le famiglie dovranno ancora una volta gestire la difficile situazione senza poter contare sull’aiuto di nessuno. Dai bambini lasciati soli a casa perché i genitori lavorano, ai problemi di connessioni, spazi e dispositivi che hanno le abitazioni, impossibilitate a trasformarsi in aule scolastiche. Senza dimenticare i danni psicologici che sta procurando sulle nuove generazioni il prolungato isolamento, di cui pagheremo un conto molto salato”. Silvio Ribero, presidente del Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo, è categorico nel denunciare l’incapacità della nostra classe politica a riorganizzare il funzionamento della scuola in era Covid, dai trasporti alle lezioni in presenza.

“Il paradosso – aggiunge Ribero – è che dobbiamo anche subire passivamente l’ipocrisia imperante secondo cui la scuola è la maggior causa di diffusione di contagi, dimenticando i risultati ampiamente positivi derivati dai rigidi protocolli adottati e rispettati con impegno e fatica da docenti e studenti. Mentre si fa finta di non vedere le gallerie affollate dei centri commerciali e gli assembramenti intorno ai negozi e ai locali nelle città. E tutto questo accade perché la famiglia, a differenza di altre categorie sociali ed economiche, non ha gli strumenti né il peso politico per difendersi e come al solito deve fare da cuscinetto per tutta la società, senza ristori”.

“Si continua a puntare il dito sul bersaglio sbagliato, con la conseguenza che ragazzi e famiglie sono coloro che soffrono i disagi maggiori – continua Ribero - . Ci fa piacere leggere della presa di coscienza delle difficoltà di giovani e famiglie da parte della Presidenza della Regione Piemonte e delle garanzie sui congedi parentali. Però si dimentica che non tutti hanno un lavoro che permette di assentarsi per intere settimane e comunque si tratta sempre di una retribuzione al 50%. Per non parlare del bonus baby-sitter, come se fosse facile trovare non solo una semplice persona che badi ad un ragazzino, ma che lo sappia sostenere e guidare, perché magari non ha una certificazione di disabilità, ma ciononostante ha delle difficoltà. Non si può pensare di improvvisare, alla fine il bonus baby-sitter serve solo a chi una baby-sitter già ce l’ha”.