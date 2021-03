Regole anti Covid per le attività commerciali: occhio a sanzioni e chiusure dei locali per i trasgressori

Anche lavorare - per i fortunati che ancora riescono - è diventato più problematico nell’era della pandemia e soprattutto è necessario rispettare le regole anti Covid imposte da decreti legge e Dpcm.

Le violazioni possibili per gli esercizi commerciali sono decisamente inferiori rispetto a quelle per i privati cittadini, ma in molti casi le conseguenze si fanno più serie.

Molte le regole per bar, ristoranti, parrucchieri, palestre, centri estetici, supermercati, negozi di abbigliamento ed altro ancora, che se trasgredite possono comportare sanzioni. Regole e relative sanzioni per i trasgressori, naturalmente vanno in base al colore del proprio comune e quindi alla possibilità o meno di fare o non fare certe cose.

Per le attività al dettaglio, è imposto l’obbligo di far rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e dilazionare gli ingressi. La sanzione - come da Dpcm del 13 ottobre del 2020 - va dai 289 ai 560 euro.

Obbligo di svolgere attività di ristorazione - tra questi non solo ristoranti ma anche pub, bar, gelaterie, pasticcerie.. - dalle ore 05.00 alle 18 con consumo al tavolo fino ad un massimo di quattro persone. La sanzione va dai 280 ai 560 euro, così come non rispettare il divieto di svolgere attività di ristorazione.

In tutti questi casi - oltre alla sanzione pecuniaria di base - le Forze dell’ordine possono disporre la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione dei comportamenti vietati.