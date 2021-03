Ritardi nei vaccini, Icardi: “Ci è arrivato solo il 10% del personale promesso da Arcuri” (VIDEO)

“I ritardi nella vaccinazione sono dovuti in generale all'approvvigionamento dei vaccini. Il Piemonte è la terza regione a livello nazionale per velocità di inoculazione. Qundi stiamo andando bene. Manteniamo una ragionevole scorta per eventuali disservizi di fornitura e ci stiamo attrezzando per il futuro, nella speranza che arrivino più dosi”. A parlare è Luigi Genesio Icardi, assessore regionale alla Sanità, interventuto questa mattina a Lagnasco, in occasione dell'apertura dell'ambulatorio mobile per la vaccinazione degli ultraottantenni.

Le criticità, per l'assessore, sono legate al fallimento del piano Arcuri: “A livello nazionale, tutto il personale che doveva essere inviato non è arrivato: appena il 10% di quanto previsto dal piano Arcuri. Quindi stiamo facendo tutto con le nostre forze. Oggi plaudiamo invece al nuovo accordo per l'utilizzo degli specializzandi che ci permetteranno anche di avere maggior forza di inoculazione di vaccinazioni”