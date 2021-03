Incidente stradale a Bene Vagienna, in via Lequio Tanaro - SP159, nel pomeriggio di oggi (sabato 6 marzo).

Coinvolte due automobili, scontratesi in un frontale. Uno dei due mezzi, a seguito dell'urto, si è trovato parzialmente intraversato in un campo adiacente alla carreggiata. Non si segnalano feriti di particolare entità.

Sul posto i vigili del fuoco di Fossano, l'emergenza sanitaria con la Croce Bianca di Fossano e i carabinieri.