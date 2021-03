Cordoglio per la morte di Delia Roccavilla primario emerito dell’Ospedale di Saluzzo

E’ deceduta all’età di 91 anni, la dottoressa Delia Roccavilla, primario emerito di Anestesia dell’Ospedale di Saluzzo, il primo del nosocomio cittadino e, per lunghi anni l’unico medico del reparto. Con lei è arrivata a Saluzzo la moderna Anestesia che ha creato la possibilità di effettuare i grandi interventi chirurgici, come ricorda, ripercorrendo le tappe della sua carriera professionale, il cugino Franco Rossa. Era stata una dei primi anestesisti in Italia, specializzata alla prima cattedra di Anestesia e Rianimazione delle Molinette si Torino (1964) diretta dal professor Enrico Ciocatto.

Era figlia di un medico storico e mitico del Saluzzese, il dottor Marco Roccavilla, ai tempi un medico d’avanguardia, grande chirurgo, ortopedico. Era un famoso ginecologo specializzato alla scuola internazionale di Vienna e a quella di Parigi, che ha aperto la Ginecologia di Saluzzo nel 1927.

Delia Roccavilla lascia un grande retaggio di affetto nella cittadinanza che la ricorda come medico competente e generoso, anestesista dell'ospedale e amica dei pazienti.

I funerali si svolgeranno lunedì 8 marzo alle 15 nella chiesa di San Bernardino.

La salma sarà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Moretta.