Straziata dai cani: così è morta la gatta gettata dentro al cortile del canile Pinco Pallino di Fossano

Un episodio tremendo, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 marzo, quello che ha visto la morte di una gatta al canile “Pinco Pallino” di Fossano. Nella notte il responsabile ha gettato il felino, chiuso e con il collare legato dentro un trasportino, all’interno del cortile della struttura. Come tutte le mattine quando i volontari fanno uscire i cani, affinché venga pulito il loro box, gli animali hanno trovato la gatta che, purtroppo, non ha avuto scampo.



A turno i cani hanno morso la povera bestia che, da dentro il trasportino, ha assistito impotente alla scena. I volontari si sono accorti di quanto stava accadendo proprio perché un cane lupo femmina non rientrava al proprio box. Quando il personale è intervenuto, il gatto era ancora vivo ma purtroppo, una volta portata dal veterinario, ha perso la vita. Troppi i morsi ricevuti e troppo grosso lo spavento procurato.