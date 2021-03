Barbecue a gas: come funziona e quali sono i vantaggi

Il barbecue è un attrezzo immancabile in ogni giardino, perfetto per chi ama la buona cucina, i cibi alla griglia e le serate in compagnia. Attrezzando un’area del giardino per le grigliate, è infatti possibile predisporre pranzi e cene allegri e divertenti per tutto il periodo estivo, trascorrere la giornata all’aria aperta e divertirsi a sperimentare nuove specialità.

Un barbecue tradizionale è costituito da una struttura di solito fissa, in cemento, mattoni o ferro, talvolta realizzata con materiale di recupero e tecniche fai da te, e costituita da uno spazio dove sistemare il combustibile e da una griglia per cuocere i cibi.

I combustibili più usati per il barbecue sono il carbone e la legna, entrambi molto economici, tuttavia occorre prestare attenzione a qualche dettaglio. Prima di tutto, per utilizzare questo tipo di barbecue è necessario premunirsi sempre di una buona scorta di combustibile, inoltre chi non avesse una particolare dimestichezza con il fuoco potrebbe avere qualche difficoltà nell’accensione.

Oltre a ciò, le fiamme di un barbecue a legna o a carbone non possono essere regolate. Per tale ragione, è importante disporre di uno spazio isolato e distante dal tavolo da pranzo, all’aperto e privo di elementi facilmente infiammabili. Il barbecue a legna o a carbone è indicato solo nei giardini con area allestita appositamente per questa funzione o in un cortile, mentre su terrazzi e verande può essere pericoloso.

L’alternativa più semplice e comunque dalle ottime prestazioni è il barbecue a gas, che permette di usufruire delle stesse funzioni senza necessità di accendere un fuoco di legna o di utilizzare il carbone. Per conoscere meglio le caratteristiche di questo strumento, il sito https://barbecueagas.net presenta le caratteristiche e i punti di forza, guidando gli utenti all’acquisto direttamente online.

Come funziona un barbecue a gas

Il barbecue a gas è costituito da una struttura in acciaio o ghisa simile a quella di un modello tradizionale, la differenza è la presenza di alcuni bruciatori a gas in sostituzione del combustibile. L’apparecchio viene alimentato con bombole di Gpl ed offre di conseguenza alcuni vantaggi interessanti.

Prima di tutto, non è necessario munirsi di legna o di carbone, le bombole di gas occupano uno spazio limitato e durano piuttosto a lungo. Le fiamme possono essere regolate secondo le esigenze e il tipo di alimenti da cuocere, questo consente di utilizzare il barbecue anche in un ambiente parzialmente coperto, come una veranda, un porticato o un terrazzo.

La struttura del barbecue a gas è spesso dotata di ruote ed è piuttosto leggera, con la possibilità di trasportarla facilmente: per questo il dispositivo può essere indicato anche da portare in campeggio, in tenda, in roulotte e sulla spiaggia.

Si può dotare il proprio barbecue di ulteriori accessori, ad esempio una piastra in pietra refrattaria, e utilizzarlo come se fosse una normale cucina a gas. Alcuni modelli permettono anche di usufruire dell’allacciamento ad una rete pubblica di fornitura di gas, evitando quindi di doversi munire preventivamente delle bombole.