Fiori per la Festa della Donna? Da Fiorito infinite soluzioni

Fiorito, il negozio di fiori e piante a Cuneo in Rondò Garibaldi 7, anche quest’anno si presenta con un’offerta particolarmente ricca in occasione dell’imminente Festa della Donna.

Oltre alla possibilità di realizzare come da tradizione mazzi di sola mimosa, infatti, grande risalto viene dato alla possibilità di presentare il fiore simbolo della Festa della Donna inserito all’interno di bouquet, di mazzi a stelo lungo oppure di composizioni su spugna, per venire incontro in maniera personalizzata ai gusti di chi li acquista o di chi li verrà a ricevere. Spazio alla fantasia, quindi, con le infinite possibilità offerte da Fiorito, partendo da un assortimento estremamente vasto con rose a stelo lungo di ogni colore (rosso, bianco, blu, arcobaleno, nero e altre varianti ancora) e fiori di ogni tipo, per rendere il proprio omaggio floreale davvero unico e indimenticabile.

Per chi lo desidera, il servizio di delivery sarà come sempre attivo e sarà quindi possibile ordinare una consegna a domicilio direttamente in negozio, o chiamando allo 0171/66650 o anche attraverso il sito internet www.fioritoshop.it definendo in questo caso in autonomia il proprio ordine a pagando con carta di credito, Satispay o Paypal. Attraverso le stesse modalità è possibile anche prenotare per un successivo ritiro in negozio, allo scopo di risparmiare tempi di attesa ed evitare indisponibilità di varianti prodotto che potrebbero sorgere per richieste effettuate magari a fine giornata.

Per agevolare l’accesso al locale e limitare assembramenti e tempi di attesa, verrà osservato nei prossimi giorni il seguente orario continuato:

Domenica 7 marzo dalle 8:30 alle 20:00

Lunedì 8 marzo dalle 7:00 alle 20:00

Il team di Fiorito augura a tutte le donne un Buon 8 Marzo!





Fiorito, in Corso Garibaldi 7 a Cuneo è aperto 7 giorni su 7.





Web shop: www.fioritoshop.it

Telefono: 0171/66650

Contatto Whatsapp Business: 0171/66650





Facebook www.facebook.com/fioritocuneo





Instagram www.instagram.com/fioritocuneo