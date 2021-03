Iscriviti a MINDFULNESS, il percorso esperienziale di gruppo edizione online

Mindfulness significa consapevolezza e presenza mentale, ossia la capacità di prestare attenzione a ciò che accade, nel qui e ora.

Si tratta di uno stato mentale che ci permette di entrare in contatto profondo con noi stessi e prendere coscienza dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni fisiche in modo accogliente e non giudicante.





L'obiettivo del percorso è allenare attenzione e consapevolezza non giudicante come strumenti per coltivare l'equilibrio psico-fisico, prendersi cura della propria salute e contrastare lo stress.





Il percorso è adatto in condizioni di:

- stress acuto o prolungato, nei diversi contesti: lavoro, sport, scuola, famiglia, relazioni (es. separazioni, lutti);

- sintomi fisici persistenti: dolori cronici e problematiche psicosomatiche, non come alternativa, ma come essenziale complemento ad altre forme di terapia medica e/o psicologica

- disagi psicologici anche lievi: ansia, panico, irrequietezza, stanchezza cronica, disturbi del sonno

- prevenzione e benessere: coltivare e consolidare il proprio equilibrio attraverso la pratica della consapevolezza





In questo periodo in cui non è possibile incontrarsi in gruppo nello stesso luogo fisico, abbiamo deciso di adattare il percorso per essere svolto online.

La piattaforma ZOOM ci permetterà di interagire, condividere e sperimentare la dimensione del gruppo.





INCONTRO INFORMATIVO GRATUITO

Giovedì 18 marzo, ore 20, su Zoom, con iscrizione obbligatoria.

Per accedere al percorso è necessario prendere parte all'incontro di presentazione oppure fissare un appuntamento con il conduttore.





DATE DEL PERCORSO

Gli incontri saranno di giovedì dalle 20.00 alle 22.00:

- 8, 15, 22, 29 aprile

- 6, 13, 20, 27 maggio





COSTI: 220 Euro





Gli incontri saranno guidati da Benedetta Vicino, psicologa e psicoterapeuta, insegnante di Mindfulness secondo le linee guida internazionali.





In allegato il pieghevole con tutti i dettagli.





Per info e iscrizioni:

info@centropsicologiacuneo.it

Telefono 347-7202831