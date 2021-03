Nuove opportunità per soluzioni Gas e Luce a Savigliano e Cuneo

Il gruppo Futur Service nasce nel 2001 da un’idea di Marco Gallea che, dopo aver maturato esperienza nel settore elettrico, decide di specializzarsi nella manutenzione e gestione del freddo.

Con l’aiuto di oltre 30 collaboratori tecnici, offre un servizio di installazione, assistenza e manutenzione rapido e puntuale nelle regioni del Nord Ovest, nonché la realizzazione di sistemi completi di refrigerazione e condizionamento industriali per la grande distribuzione alimentare.

Oggi, attraverso i punti vendita ENERGY STORE ENI di Cuneo e Savigliano offre soluzioni GAS e LUCE, installazione e manutenzione caldaie e climatizzatori, impianti fotovoltaici, cogenerazione, biomasse e soluzioni per la gestione della tua Smart Home.

Se desiderate avere maggior informazioni recatevi presso i negozi sottoindicati, dove troverete il nostro personale qualificato che vi saprà aiutare nelle scelte più adatte alle vostre esigenze.

Ci trovate a:

Cuneo in via XX Settembre 50 - Tel. 0171 183 6301 - cuneo.energystore@g3aenergy.com

Savigliano in via Savio, angolo via Novellis - Tel. 0172 181 3790 - savigliano.energystore@g3aenergy.com