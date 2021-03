Salone dell’Orientamento universitario e post-diploma 2021 (digital edition) ad Alba

Il salone dell’Orientamento Universitario e Post diploma 2021 si terrà nei giorni 9, 10 e 11 marzo 2021 in versione totalmente digitale.



Promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alba e realizzato in collaborazione con le Scuole secondarie di secondo grado, la Regione Piemonte - Progetto Obiettivo Orientamento e la Cooperativa Orso, il salone è rivolto agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori e vuole essere uno strumento e un aiuto per orientarsi tra le numerose e variegate opportunità formative post diploma.



La versione on line vedrà ospiti rappresentanti delle facoltà del Piemonte e di Enti di formazione del nord del Piemonte che presenteranno agli studenti le peculiarità di ogni singolo percorso e che risponderanno ad eventuali domande.



Il dépliant con gli orari dei vari incontri è consultabile sul sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it.



La prima giornata, il 9 marzo, sarà dedicata alle Facoltà umanistiche ed economiche – giuridiche, il 10 marzo sarà dedicato al ramo scientifico, tecnologico, militare, mentre l’11 marzo, giornata di chiusura, sarà dedicata alle accademie artistiche e ai corsi degli Istituti tecnici superiori.



I ragazzi potranno assistere alle varie presentazioni e avranno l’opportunità di porre domande.



Dichiara l’Assessore Carlotta Boffa: "Ricorderemo questi anni come uno dei periodi più difficili per tutte le persone messe alla prova dalla pandemia e dalle sue conseguenze sociali, economiche e formative. I giovani che stanno costruendo il loro futuro sono particolarmente in difficoltà nella pianificazione del percorso che li attende successivamente al diploma. Proprio per questo motivo il mio Assessorato ritiene che mai come ora sia indispensabile porci accanto ai giovani che proseguiranno gli studi. Il nostro obiettivo è quello di offrire a loro gli strumenti più efficaci per aiutarli a compiere una scelta consapevole e motivata. Una scelta che sarà fondamentale per entrare un giorno nel mondo del lavoro, per formarsi come cittadini e mettere a frutto i loro talenti. Il salone dell'orientamento ha quindi lo scopo di mettere loro a disposizione, nell'arco di tre date dedicate, tutto quanto potrà aiutarli ad affrontare in modo costruttivo la formazione post-diploma. Individuare un percorso di studi che sia in sintonia con le inclinazioni individuali consentirà a questi giovani di studiare con profitto e, questo è un augurio sincero, senza eccessiva fatica. Crediamo infine che questo sia il modo migliore, la ricetta vincente per loro e per la società che li attende come protagonisti. Come diceva Cicerone: Non impariamo per la scuola, ma per la nostra vita".