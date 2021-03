A San Defendente di Cervasca si cerca Gaspy, una micina di 2 anni

Gli animali ed il loro riuscire a far emergere in noi quel sentimento così vitale, bellissimo, tutto racchiuso nella parola "tenerezza".

A San Defendente di Cervasca (zona Merlo) si cerca Gaspy da domenica 28 febbraio, una micina di 2 anni.

Domestica e socievole, tende a miagolare molto.

Si è allontanata da casa e non ha ancora fatto ritorno. Pelo rossiccio, Gaspy è un gatto europeo. Il padrone è molto legato alla sua gattina.

"Aiutatetici a trovarla. So cosa significa perché anche a me era capitato con il mio gatto, per fortuna poi era finita bene. È inutile, ti affezioni proprio tanto": le parole di una vicina di casa che sta aiutando nelle ricerche.

Per informazioni o se qualcuno dovesse trovare Gaspy contattare il 3493087723.