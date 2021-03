Coronavirus: Alba conta 186 positivi, di cui 14 ricoverati

“In una settimana gli albesi attualmente positivi sono molto aumentati così come il numero di chi tra loro è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere – dichiara il sindaco Carlo Bo - . Da lunedì entreranno in vigore le nuove ordinanze restrittive legate alla didattica a distanza, un nuovo grosso sacrificio chiesto ai nostri ragazzi e alle nostre famiglie che ci auguriamo possa durare il minor tempo possibile. L’Asl Cn2 ieri, inoltre, ci ha aggiornati su come sta procedendo la campagna vaccinale sul territorio: le dosi somministrate sono oltre 17mila, pari al 10% della popolazione”.