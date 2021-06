Emergenza Covid: nuovo stop per le prestazioni ambulatoriali differibili

Non ci sono più dubbi. La terza ondata del Covid-19 è in corso.

Gli ospedali piemontesi sono stati colpiti da un aumento esponenziale del contagio e tornano a chiudere le prestazioni diagnostiche programmate e differibili per limitare gli accessi nelle strutture sanitarie e contenere la diffusione del coronavirus.

La decisione è stata presa dopo un incontro online con i direttori generali. Il Dirmei, il Dipartimento di malattie infettivie, ha inviato una circolare in cui si comunica che è necessario procedere alla rimodulazione e conversione dei blocchi operatori e reparti di degenza chirurgici e ripensare le attività ambulatoriali.

Gli utenti verranno contatti per annullare la prenotazione. Sono invece garantite le visite e le prestazioni in classe U, urgenti, e in classe B, brevi.

Sembra di tornare indietro di un anno. Era proprio il 5 marzo 2020, quando si prese la stessa decisione.

Lo stop riguarda tutti gli ospedali e le strutture sanitarie dell'Asl CN1 e CN2. In particolare a Verduno si registrano dieci ricoveri al giorno per Covid. Ieri (venerdì 5 marzo) erano a 70, oggi sono già 80, con il pronto soccorso preso d'assalto.