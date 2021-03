Peveragno, 24 i Covid-positivi: "Più della metà sono da collegarsi all'ambiente scolastico"

"Ovviamente le decisioni prese a livello regionale e provinciale si basano su analisi simili e su numeri di ben altra consistenza. Purtroppo questa oggi è la dolorosa realtà con cui dobbiamo fare i conti. E poiché nei giovanissimi spesso il virus è asintomatico, invitiamo tutti i Peveragnesi a fare un grande sforzo ed evitare il più possibile ogni forma di contatto con altre persone non strettissimamente necessaria, perché i positivi inconsapevoli potrebbero essere anche numerosi. Invitiamo le persone in quarantena a non uscire di casa, perché possono fare dei danni pesanti alla comunità, e quindi da oggi verrà ufficialmente richiesto alle Forze dell’Ordine di aumentare i controlli per il rispetto delle prescrizioni di isolamento e quarantena".