Cuneoginnastica, Serie B: splendida prova di Anna Dalmasso ad Ancona

PalaPrometeo, Ancona, Campionato italiano di serie B nazionale di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia.

Anna Dalmasso, ginnasta della Asd.Cuneoginnastica, classe 2005 ha appena concluso la sua gara con la squadra di adozione la “Fratellanza Ginnastica savonese”, gara che l’ha vista impegnata su tre attrezzi: volteggio, parallele e trave.

Brillanti le prove della ginnasta cresciuta in casa Cuneoginnastica che ha ottenuto ottimi punteggi che hanno concretamente contribuito allo splendido risultato. Anna si allena quotidianamente a Cuneo ma si è preparata con frequenza settimanale presso l’impianto di Savona per, insieme a compagne e tecnici decidere la tattica di squadra.

Grande tifo in quel di Cuneo per seguire le performance di Anna e compagne che in diretta Facebook sono state attentamente guardate dalle atlete cuneesi impegnate nell’ allenamento ma rivolte verso lo schermo; per soli 4 decimi di punto purtroppo la squadra non ha conquistato il podio.

Prossima tappa, 26 marzo a Siena. Nelle foto Anna Dalmasso con le ginnaste di Savona (Anna la prima a sinistra) e sotto nel suo salto a volteggio.